In Italia, molte persone continuano a credere in superstizioni d’amore, anche se viviamo in un’epoca di app di dating e di tecnologia. Alcuni praticano ancora rituali strani, come toccarsi l’orecchio o incrociare le dita, pensando che possano portare fortuna con il partner. La gente dice che, alla fine, non si sa mai cosa può funzionare. Questi rituali sono un modo per sentirsi più sicuri, anche se sembrano insensati.

In un’epoca dominata dalle app di dating e dagli algoritmi, il cuore umano sembra ancora cercare rifugio nel magico e nell’irrazionale. In tutto il mondo sopravvivono rituali popolari che promettono di svelare il volto del futuro coniuge o di attirare la freccia di Cupido. Spesso prive di qualsiasi fondamento logico, queste pratiche raccontano la nostra eterna speranza di influenzare il destino. Ecco una carrellata delle tradizioni più curiose e bizzarre ancora in voga. Un cuore a pezzi (fonte: FreePik) Cene solitarie e incontri notturni. In Messico, bisogna fare molta attenzione a dove si mettono i piedi mentre qualcuno sta pulendo casa: si crede infatti che chi subisce il passaggio della scopa sulle scarpe sia condannato a restare single a vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nove superstizioni d’amore assurde che la gente pratica ancora (perché alla fine non si sa mai)

Approfondimenti su superstizioni damore

A Capodanno, molte persone scelgono di indossare il rosso e seguono altre tradizioni superstiziose per attirare fortuna e positività nel nuovo anno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

"Una delle superstizioni più frequenti e diffuse è che ogni uomo abbia solo certe qualità definite, che ci sia l’uomo buono, cattivo, intelligente, stupido, energico, apatico, eccetera. Ma gli uomini non sono così. Possiamo dire di un uomo che è più spesso buono - facebook.com facebook