Nottingham Forest esonera Dyche dopo 114 giorni | terzo cambio in panchina in stagione
Dopo appena 114 giorni, il Nottingham Forest esonera Sean Dyche. La società ha deciso di cambiare ancora allenatore, arrivando così al terzo cambio in panchina in questa stagione. Dyche lascia il club senza completare il suo primo anno sulla panchina, dopo un periodo caratterizzato da risultati che non hanno soddisfatto la dirigenza.
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach. We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further. pic.twitter.comq6LPADIsDw Una decisione drastica segna una svolta per una delle realtà della Premier League: il Nottingham Forest ha sollevato Sean Dyche dall’incarico di head coach, dopo 114 giorni al timone. L’esito arriva all’indomani di un pareggio a reti bianche contro il Wolverhampton, squadra tutt’altro che sicura e in piena zona di classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Nottingham Forest Dyche
Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche dopo 114 giorni dal suo arrivo: è il 3° cambio in panchina in stagione! Il comunicato
Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente l’esonero di Dyche dopo appena 114 giorni dalla sua nomina.
Savona Nottingham Forest, l’ex Juve finisce in panchina e Dyche spiega: «Ecco perchè ho preferito schierare titolare Zinchenko»
Nella sfida tra Savona e Nottingham Forest, l’allenatore ha optato per l’esperienza di Zinchenko in campo, lasciando l’ex Juventus in panchina.
Ultime notizie su Nottingham Forest Dyche
Argomenti discussi: Sean Dyche esonerato dopo 114 giorni alla guida del Nottingham Forest, che si appresta a scrivere la storia della Premier League con il quarto allenatore della stagione.; ? Ennesimo esonero in Premier League: il Nottingham ha esonerato anche Dyche; UFFICIALE - Nottingham Forest, esonerato Dyche! In arrivo un nuovo allenatore per Lucca; Il Nottingham Forest cambia ancora: esonerato Sean Dyche dopo il pari con i Wolves.
Il Nottingham Forest cambia ancora: esonerato Sean Dyche dopo il pari con i WolvesTempi duri per gli allenatori dei top-5 campionati. Dopo quelle di Roberto De Zerbi e Thomas Frank, salta un'altra panchina: è quella del. tuttomercatoweb.com
Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche: il tecnico lascia la panchina dopo 114 giorni. È il terzo cambio di allenatore in stagione!Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche: il tecnico lascia la panchina dopo 114 giorni. È il terzo cambio di allenatore in stagione! Il Nottingham Forest scrive una pagina di storia della Prem ... calcionews24.com
LUCCA: CHE MAZZATA COL NOTTINGHAM FOREST - facebook.com facebook
Come stanno andando #Lucca al Nottingham Forest e #Lang al Galatasaray: subito goal e assist, quanto può incassare il #Napoli x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.