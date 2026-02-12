A Piobesi Torinese, la tranquilla routine di una famiglia si è spezzata con un gesto drammatico. Marco Paventi, 58 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Enrica Bardotti, 86 anni, nella loro casa. La motivazione pare legata alla paura di perdere la pensione. La notizia ha sconvolto il paese e ha aperto un’indagine tra shock e incredulità.

Omicidio a Piobesi Torinese: la confessione choc del figlio. È un delitto che ha il sapore della cronaca nera più cupa e miserabile: Marco Paventi, 58 anni, ha confessato di aver ucciso la madre Enrica Bardotti, 86 anni, nella loro casa di Piobesi Torinese. Il corpo dell’anziana è stato ritrovato nei boschi di Stupinigi, a Nichelino, proprio nel punto indicato dall’uomo durante le indagini. “Non volevo perdere la sua pensione”: il movente di Marco Paventi. Davanti ai carabinieri della stazione di Carignano, coordinati dal pm Francesco La Rosa della procura di Torino, Paventi avrebbe spiegato il gesto con una frase che pesa come una condanna morale: “Non volevo perdere i soldi della sua pensione, che sono il mio unico sostentamento”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non volevo perdere la pensione’: l’omicidio di Enrica Bardotti sconvolge Piobesi Torinese

Approfondimenti su Piobesi Torinese

Marco Paventi ha ammesso di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, perché temeva di perdere la sua pensione.

Marco Paventi ha confessato di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, 86 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Piobesi Torinese

Argomenti discussi: La gatta sul tetto che scotta al Franco Parenti, Valentina Picello: Non volevo questo ruolo, ma poi ho capito Maggie; Von Allmen/Nef trionfano nella combinata a squadre, Paris/Sala sono 5/i, Franzoni/Vinatzer 7/i; Claudio Santamaria: Francesca Barra è l'unica che mi abbia preso per come sono; Lang: Nessun feeling con Conte, lasciamo perdere! Volevo restare al Napoli, ma….

Uccide la mamma con un martelletto e occulta il corpo: Non volevo perdere la sua pensioneIl figlio 58enne di Enrica Bardotti, morta a 85 anni, ha confessato l'omicidio. E ha accompagnato i carabinieri sul luogo dove ha sepolto la madre, a Stupinigi ... rainews.it

Torino, non vuole perdere la pensione della madre, la uccide e seppellisce il corpoIn un primo momento aveva fornito versioni confuse e contraddittorie, poi ha ammesso le proprie responsabilità ... tg.la7.it

A mezzogiorno di mercoledì 11 febbraio il comandante dei carabinieri di Carignano è entrato nel municipio di Piobesi, nel Torinese. Un paese piccolo, dove i nomi hanno un volto. Cercava notizie di una donna di 86 anni: Enrica Bardotti. Vedova. Avute le infor - facebook.com facebook