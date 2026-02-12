Non solo Glovo | al lavoro serve più formazione La via lombarda

La città si prepara a cambiare volto, ma non basta solo investire in grandi eventi e infrastrutture. La vera sfida è mettere al centro il lavoro e la formazione. Lo dimostrano le aziende e le istituzioni che chiedono più corsi e aggiornamenti per i lavoratori. Milano corre, ma alcuni settori ancora faticano a stare al passo. La strada per un vero rilancio passa anche da qui.

L'intervento della magistratura (e non delle parti sociali) su diritti dei rider e gig economy indica che qualcosa è andato storto. Ma per abbattere il lavoro povero serve puntare sui percorsi formativi Glovo sotto controllo giudiziario. La procura di Milano esonda sui rider Il mondo del delivery fa i conti con il caldo. Glovo ritira il bonus per i rider, Just eat riduce le ore lavorative Guardala come vuoi Milano, attraverso le Olimpiadi e le grandi fiere, col Fuorisalone, i nuovi data center e l’innovation district, coi 100 eventi (moda e design inclusi) organizzati dal Comune, si conferma sempre la città del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non solo Glovo: al lavoro serve più formazione. La via lombarda Approfondimenti su Milano Olimpiadi Treni, Bergamo Cenerentola lombarda: «Solo 55 corse al giorno con Milano» "Stop fughe all’estero. Serve una formazione più attenta ai bisogni" Silvia Russo, segretaria generale della Cisl Toscana, mette in guardia: le fughe dei giovani all’estero non si fermeranno se non cambiamo rotta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Il caporalato di Glovo e quella partnership con Visa per le Olimpiadi invernali; L'universo dei rider, tra compensi bassi e turni massacranti. I numeri; MAGISTRATI ALLA GLOVO: INDOVINA CHI VIENE A CENA; Rider sfruttati? Scatta il controllo per Glovo. Paghe da 2,5 euro e controllo via app: perché la Procura ha messo sotto tutela GlovoLa Procura di Milano dispone il controllo giudiziario su Glovo: ipotesi di caporalato su 40mila rider, paghe sotto la soglia di povertà e controllo algoritmico. blogsicilia.it Caso Glovo, cosa significa per l’economia digitale italiana: ora le regole contanoIl caso Glovo, con Foodinho indagata per sfruttamento del lavoro, non riguarda solo una piattaforma di delivery, ma la maturità dell’economia digitale italiana. Perché non contano solo le metriche di ... economyup.it Non ho mai ordinato niente da Glovo o simili e mai lo faro’. Non e’ per etica del lavoro, ma proprio perché non ne vedo il motivo: se voglio una pizza scendo in pizzeria di zona e me la porto a casa, senno’ cucino. Non e’ difficile. x.com “Dietro il lavoro dei rider e il modello delle piattaforme come Glovo c’è un sistema con tutte le caratteristiche del caporalato” https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/glovo-cgil-nidil-milano-sfruttamento-aao3ilqg NIdiL CGIL Modena | NIdiL CGIL Nazionale | C - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.