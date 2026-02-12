Non sbaglia nulla è un fenomeno! | riguarda l' oro di Federica Brignone al SuperG

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha corso senza errori, lasciando il pubblico senza fiato. È stata una discesa perfetta, che le ha regalato il primo oro olimpico della sua carriera. La gara si è accesa fin dai primi secondi, e Brignone ha mantenuto la calma e la concentrazione fino all’ultima curva, dimostrando di essere in forma e determinata.

Federica Brignone incanta al SuperG femminile con una discesa da applausi che vale la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Federica Brignone, oro storico nel SuperG a Cortina Federica Brignone ha fatto la storia a Cortina, vincendo il supergigante dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Federica Brignone: riviviamo il capolavoro d'oro in superG Federica Brignone ha scritto una pagina indimenticabile dello sci italiano. Dieci mesi dopo l'infortunio che ha rischiato di chiuderle la carriera, Federica Brignone, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è d'oro in superG ai Giochi olimpici di Milano Cortina. "È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare

