Non sbaglia nulla è un fenomeno! | riguarda l' oro di Federica Brignone al SuperG

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha corso senza errori, lasciando il pubblico senza fiato. È stata una discesa perfetta, che le ha regalato il primo oro olimpico della sua carriera. La gara si è accesa fin dai primi secondi, e Brignone ha mantenuto la calma e la concentrazione fino all’ultima curva, dimostrando di essere in forma e determinata.

Federica Brignone incanta al SuperG femminile con una discesa da applausi che vale la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

non sbaglia nulla 232 un fenomeno riguarda l oro di federica brignone al superg

© Gazzetta.it - "Non sbaglia nulla, è un fenomeno!": riguarda l'oro di Federica Brignone al SuperG

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone, oro storico nel SuperG a Cortina

Federica Brignone ha fatto la storia a Cortina, vincendo il supergigante dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

VIDEO Federica Brignone: riviviamo il capolavoro d’oro in superG

Federica Brignone ha scritto una pagina indimenticabile dello sci italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Alpino, Giovanni Franzoni argento olimpico in discesa a Milano Cortina 2026; Bithumb, una criptofiguraccia. Un click sbagliato, 40 miliardi regalati, la corsa al recupero con bonus e mance; Biathlon, argento olimpico da sogno: il trentino Giacomel e l’altoatesina Wierer trascinano l’Italia; Roma-Cagliari 2-0: Malen cucchiaio e show all'Olimpico, esordio per Zaragoza.

non sbaglia nulla èMartino assolve l’Unieuro: Non posso imputare nulla ai miei giocatoriDeluso dal risultato, ma non dalla prova della sua squadra. A fine partita, Antimo Martino, si sforza di vedere gli aspetti positivi della ... corriereromagna.it

La Fermana non sbaglia più: questa capolista adesso è maturaFERMO Ode alla capolista che in casa non sbaglia più un colpo. Quinta vittoria consecutiva al Recchioni per i campioni d’inverno che hanno ricominciato il ritorno proprio come avevano chiuso l’andata, ... corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.