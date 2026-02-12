Non è la TV quarta puntata | la morte di Jason Van Der Beek il caso RaiSport e l'affare Pucci a Sanremo

Questa sera, in streaming sul canale YouTube di Fanpage.it, è andata in onda la quarta puntata di

In streaming sul canale YouTube di Fanpage.it la quarta puntata di Non è la tv, il format prodotto da Deepinto e condotto da Andrea Parrella con la partecipazione di Grazia Sambruna e Stefania Rocco. Di seguito i temi della settimana: la morte di Jason Van Der Beek e il meme su Dawson Leery, il pasticcio di RaiSport con la telecronaca olimpica di Paolo Petrecca e la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Jason Van Der Beek

Dopo la morte di James Van Der Beek, Mediaset ha deciso di rivedere la sua programmazione.

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.

James Van Der Beek e la lotta contro il cancro: “Sono degno dell’amore di Dio” - facebook.com facebook

James Van Der Beek si è spento a 48 anni. Aveva un cancro del colon metastatico. Questa è anche l’unica patologia oncologica per la quale la mortalitá al di sotto dei 50 anni è in aumento. Bisogna iniziare gli screening prima dei 50 anni. Molto prima, e bisog x.com