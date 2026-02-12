Nizza Monferrato | Autopsia rivela lesioni fatali per Zoe indaga il dolo di Manna nel femminicidio

L’autopsia conferma che Zoe Trinchero è morta a causa di una caduta nel rio. La procura sta indagando sul ruolo di Manna, sospettato di aver causato volontariamente la tragedia. Gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato di un incidente o di un femminicidio. La salma è stata trasportata al cimitero, mentre gli investigatori ascoltano testimoni e analizzano le prove raccolte sul luogo. La comunità attende risposte e spera che si faccia luce sulla verità.

Nizza Monferrato, l'autopsia chiude il cerchio sul femminicidio di Zoe Trinchero: la caduta nel rio fatale. Nizza Monferrato piange Zoe Trinchero, la diciassettenne uccisa nella serata di venerdì 6 febbraio 2026. L'autopsia, disposta dalla Procura di Alessandria e condotta dal medico legale Alessandra Cicchini, ha confermato che la giovane è morta a causa delle lesioni riportate nella caduta in un corso d'acqua, sebbene il suo aggressore, Alex Manna, avesse già confessato il femminicidio. La dinamica del decesso apre nuovi interrogativi sulla premeditazione del gesto e sulla reale intenzione dell'indagato.

