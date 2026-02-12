Nico Paz sempre più protagonista | il futuro lontano Vergara nel mirino

Nico Paz sta diventando il protagonista della stagione del Como. La squadra sta mostrando una crescita costante e si trova al sesto posto in classifica, a pochi punti dalla zona promozione. Paz ha dimostrato di avere un ruolo sempre più importante, anche se il suo futuro resta ancora lontano. Nel mirino c’è anche Vergara, che potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi del mercato.

La prima parte della stagione ha evidenziato una crescita consistente del Como, con una classifica che racconta di un sesto posto, a breve distanza dalla zona Champions e con una partita da recuperare. L’organizzazione ha mostrato solidità, mentre il lavoro di gruppo tra campo, staff tecnico e dirigenza si è tradotto in riscontri concreti sul terreno di gioco e in una gestione mirata delle risorse a disposizione. In questo contesto emerge un progetto che punta a consolidare i progressi già raggiunti, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi impegni di campionato e sulla partecipazione alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Nico Paz

Il direttore sportivo del Como, Ludi, ha confermato che Nico Paz è molto coinvolto nel progetto e che il suo futuro non dipende più dalla società.

Il Napoli si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia, ma non è Nico Paz il protagonista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nico Paz

