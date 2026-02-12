Niccolò di Masterchef lancia ‘Studenti da incubo’ | a Bologna c’è Diego e il suo panino al kiwi

Niccolò di Masterchef torna a far parlare di sé con un nuovo progetto. Questa volta, a Bologna, ha lanciato ‘Studenti da incubo’, un format che mette in mostra storie di studenti fuori dal comune. Tra i protagonisti c’è Diego, che si distingue per il suo panino al kiwi. La scena si svolge tra le vie della città, dove i giovani si confrontano con idee insolite e sapori sorprendenti. La passione per il cibo e la voglia di sorprendere sono al centro di questa iniziativa, che sta già attirando l’attenzione dei passanti.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Dimenticate il rigore della clinica e le ambizioni gourmet di MasterChef. Niccolò Califano, il medico ravennate di 29 anni che ha gareggiato nell'edizione del 2025 di Masterchef, ha conquistato i social con il suo aplomb cinico e surreale, torna tra i fornelli, ma in quelli decisamente meno brillanti delle case fuorisede. Il nuovo format tra i fornelli 'Studenti da incubo' parte da Bologna. Il nuovo format si chiama " Studenti da incubo " e la prima tappa non poteva che essere Bologna, capitale dei coinquilini per antonomasia. L'idea è tanto semplice quanto efficace.

