New York domina Philadelphia con record di spettatori e prestazione schiacciante

I Knicks di New York dominano a Philadelphia e vincono con un punteggio che non ammette repliche. Fin dai primi possessi, i giocatori di New York prendono il comando della partita e riescono a mettere subito in salita i Sixers. La squadra ospite mantiene il ritmo e alla fine chiude con un margine che lascia poco spazio alle speranze della squadra di casa. I tifosi dei Knicks festeggiano una serata di grande spettacolo e prestazione convincente.

in una serata dal sapore di riscatto, i knicks hanno fissato il ritmo fin dai primi possessi e hanno impresso un margine decisivo ai sixers, chiudendo la sfida con un punteggio pesante e una prestazione collettiva di altissimo livello. un andamento lodato dall'apporto di diverse punte, tra cui una prova da season-high di Jose Alvarado e una leadership offensiva di Mikal Bridges, che hanno guidato New York in una gara priva di ambiguità. la partita si è sbloccata subito con un parziale di 16-4, alimentato soprattutto dai canestri di Bridges, che hanno spinto il vantaggio oltre i 30 punti già nel primo tempo.

