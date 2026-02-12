New rule to bar green card holders from US Small Business Administration loans

Una nuova regola dell’amministrazione Trump impedisce ai titolari di green card di accedere ai prestiti della Small Business Administration negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata ieri e riguarda tutti coloro che sono cittadini permanenti, esclusi quindi dalle possibilità di ottenere finanziamenti pubblici per le loro imprese. La misura ha già suscitato reazioni contrastanti tra imprenditori e associazioni di categoria, alcuni che temono ripercussioni sullo sviluppo delle attività e altri che la vedono come una misura di controllo più stringente.

WASHINGTON, Feb 11 (Reuters) - A new rule by President Donald Trump’s administration will bar green card holders from applying for U.S. Small Business Administration loans and limit SBA loan eligibility to citizen-owned businesses, an SBA notice showed. The SBA is the U.S. government agency that provides loans and help to millions of small businesses across America. Legal permanent U.S. residents, or green card holders, are authorized to live and work permanently in the United States. The Trump administration’s policies towards immigrants have been condemned by human rights groups who say the government’s actions like visa and green card revocations, attempted deportations and deployment of federal agents have made the environment fearful for minorities. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - New rule to bar green card holders from US Small Business Administration loans Approfondimenti su Trump Administration Sparatoria Brown University, Trump sospende programma lotteria green card In un'azione sorprendente, il presidente Donald Trump ha deciso di sospendere il programma di lotteria per la green card, dopo la tragica sparatoria alla Brown University e al MIT. Usa, stretta sulle green card dopo l’attacco alla Brown university Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SBA Bars Green Card Holders from Business Loans Starting March 1 | Small Business Update 2026 Ultime notizie su Trump Administration Argomenti discussi: 450/250 SUPERCROSS HIGHLIGHTS – GLENDALE 2026. New rule to bar green card holders from US Small Business Administration loansBy Kanishka Singh WASHINGTON, Feb 11 (Reuters) - A new rule by President Donald Trump's administration will bar green card holders from applying for U.S. Small Business Administration loans and limit ... msn.com Link Amazon: https://www.amazon.it/Taccuino-degli-ordini-creative-puntinate/dp/B0D4VZHYYJ Sei una creativa oppure hai un tuo small business ed hai bisogno di annotare i tuoi ordini di ogni singolo cliente, pianificare le spedizioni e tenere tutto sotto contr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.