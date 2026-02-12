Netanyahu vola da Trump | Israele entra nel Board of Peace ma distanza su Cisgiordania

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente americano Donald Trump negli Stati Uniti. Netanyahu ha annunciato che Israele entrerà nel Board of Peace, ma le differenze sulla gestione della Cisgiordania restano evidenti. Nel frattempo, la tensione con l’Iran continua a salire, con gli Stati Uniti che preparano una nuova portaerei da schierare nel Golfo.

Nuovo incontro al vertice per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È il sesto da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca e si è svolto a porte chiuse e senza conferenza stampa finale. La visita arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti ed Iran, dopo che i colloqui tra i due paesi, svoltisi venerdì scorso in Oman, si erano sostanzialmente risolti in un nulla di fatto, nonostante il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi li avesse definiti “un buon inizio”. Le discussioni poi si erano concentrate esclusivamente sulla questione nucleare, tralasciando questioni importanti per gli Stati Uniti, e particolarmente sensibili anche per Israele, come lo stop del sostegno dell’Iran a Hezbollah, Houthi, Hamas e Jihad islamica e limitazioni nella produzione di missili balistici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

