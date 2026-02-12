Nessuno come Hubb | Ho studiato Harden Coppa Italia? Vogliamo regalarci una gioia

I tifosi di Tortona hanno assistito a una delle serate più intense della loro squadra. Hubb ha trascinato i suoi con 37 punti, il massimo stagionale in Serie A e il record personale per un giocatore di Tortona. Dopo aver studiato Harden, si sente più sicuro e pronto a regalare una vittoria ai suoi. La squadra sta trovando il ritmo giusto e spera di continuare così. La partita contro Trieste ha dimostrato quanto Hubb possa fare la differenza.

Stile di tiro elegante e compatto, tipico dei giocatori mancini: "Ho studiato molto James Harden.". Prentiss Hubb play-guardia di 189 cm della Bertram Derthona è un figlio dei giorni nostri. Letale da tre (40%), bravissimo a giocare il pick and roll e a creare vantaggi per sé e per i compagni, ha la grande capacità di accendersi istantaneamente. E quando va "in the zone", come direbbero gli americani, diventa inarrestabile. Proprio com'è successo domenica nella vittoria in rimonta contro Trieste, quando ha scritto tre record in un colpo solo. Con 37 punti in 29 minuti (811 da 2, 610 da 3 per 39 di valutazione) ha fatto registrare il massimo stagionale in tutta la Serie A, il proprio career high e il massimo per un giocatore nella storia di Tortona.

