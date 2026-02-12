Un regista bielorusso, già noto per i suoi documentari premiati come

Bielorusso, autore di una decina di documentari ammirati e premiati ai festival ( Austerlitz ), Loznitsa è uno specialista del dilemma morale nel contesto ossessivo del “terrore“ sovietico. È suo Il processo di Kiev, un patrimonio di documenti scoperti e montati sulla resa dei conti con i collaborazionisti nazisti. Gli viene benissimo il ragionamento diretto, scabro e, come dire, matematico anche quando fa fiction, togliendo orpelli e perseguendo i fatti (è laureato in matematica e ha lavorato all’istituto di cibernetica di Kiev). In questo terzo lungometraggio con attori siamo nel 1937 tra il gulag staliniano di Bryansk e gli uffici burocratici della Legge a Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nell’abisso del penitenziario e negli uffici dell’élite. La regia di Loznitsa come un’opera di Kafka

