Nel destino di Venturini un lavoro in ospedale

Stella Venturini, dopo anni di sogni e sacrifici, ha trovato un lavoro in ospedale. Cresciuta a Carrara, tra cinque fratelli e con un passato fatto di piccole cose e grandi speranze, ora si affaccia a una nuova fase della sua vita. Prima di incontrarla di persona, abbiamo letto il suo libro “Memorie di Stellina” e abbiamo scoperto quanto la sua storia sia fatta di determinazione e cuore.

Stella Venturini, da bambina, abitava a Carrara, andava a scuola a Fossone, e aveva 5 fratelli. Prima di incontrarla abbiamo letto un piccolo libro scritto da lei “Memorie di Stellina” e abbiamo imparato qualcosa della sua storia personale e famigliare. Quando è iniziata la Seconda Guerra Mondiale tutta la sua famiglia andava in chiesa per paura di essere scambiati per ebrei. Dopo la guerra sono andati ad abitare a Frassina vicino alla via Aurelia, dove i fratelli diventano indipendenti e ognuno segue la propria strada; uno di questi, Michele, muore a diciotto anni il 29 novembre 1945. Il 2 giugno 1946 ci fu il referendum Monarchia o Repubblica, votarono per la prima volta le donne, ma lei non votò perché aveva ancora 16 anni e la maggior età era 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel destino di Venturini un lavoro in ospedale Approfondimenti su Venturini Stella Il tragico destino di Carlo Cartacci, morto in ospedale durante un elettrocardiogramma sotto sforzo Carlo Cartacci, affetto da recenti disturbi cardiaci, aveva programmato un elettrocardiogramma sotto sforzo per approfondire le sue condizioni. Il miracolo al Cinema scritto nel destino: salva bimba nel giorno esatto in cui rischiò di morire per lo stesso motivo Il 28 dicembre, presso la ‘Città del Cinema’ di Foggia, una bambina di quattro anni ha rischiato di soffocare durante la proiezione di un film con Checco Zalone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Venturini Stella Argomenti discussi: Nel destino di Venturini un lavoro in ospedale. Elezioni, Venturini: «Aggressività crescente dal centrosinistra sui social: si sta esagerando»VENEZIA - Non nasconde la propria preoccupazione Simone Venturini, assessore al Turismo e alla Coesione sociale, per il «livello di aggressività crescente negli attacchi ... ilgazzettino.it Brugnaro: «Venturini è bravo e giovane, ma deciderà la coalizione di Centrodestra»VENEZIA - Il senatore Andrea Martella? «È un politico di lungo corso del Pd, ha sempre fatto politica, è di sinistra-sinistra. Non mi pare il meglio per la ... ilgazzettino.it Nasce il Basket 7 Laghi Gazzada di Marco Passera: "Solidità difensiva e coinvolgimento di tutti in attacco" L'ex playmaker, tra le altre, della Pallacanestro Varese è pronto a prendere in mano le redini del destino gialloblù, con l'obiettivo di portare la squ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.