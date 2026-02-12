Nel cuore di Napoli torna AstraDoc | il cinema del reale alla sua XVI edizione

Nel cuore di Napoli, nel centro storico, è tornata AstraDoc, la rassegna di documentari d’autore. Dal 23 gennaio al 24 aprile 2026, nella sala del Cinema Astra di via Mezzocannone, vengono proiettati film che raccontano storie vere provenienti dall’Italia e dal mondo. La manifestazione, organizzata da Arci Movie, punta a far conoscere il cinema del reale e a coinvolgere il pubblico napoletano con un calendario ricco di proposte.

Nel cuore del centro storico, nella sala del Cinema Astra di via Mezzocannone, è tornato AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, la rassegna di Arci Movie che dal 23 gennaio al 24 aprile 2026 propone a Napoli il meglio del documentario d'autore italiano e internazionale. Giunta alla XVI edizione, AstraDoc si conferma un presidio culturale capace di intrecciare cinema, dibattito e comunità, in collaborazione con Parallelo 41 Produzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli. Un'apertura nel segno dell'urgenza: Sepideh Farsi e la storia di Fatma Hassona.

