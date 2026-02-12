Neill celebra Johansson | da L’uomo che sussurrava a Jurassic World un legame di talento e stima

Sam Neill ha incontrato Scarlett Johansson sul set di Jurassic World e ha voluto pubblicamente elogiare l’attrice. Ricorda con affetto i tempi in cui lavorava con lei e dice che ha grande stima per il suo talento. Neill ha anche condiviso che, nonostante gli anni, il suo rapporto con Johansson è rimasto forte e pieno di rispetto.

Dinosauri, Ricordi e un Nuovo Inizio: Sam Neill Celebra Scarlett Johansson nel Futuro di Jurassic World. Trent'anni dopo aver condiviso il set di "L'uomo che sussurrava ai cavalli", Sam Neill ha espresso il suo orgoglio per il percorso professionale di Scarlett Johansson, pronta a calarsi nel ruolo di Zora Bennett in "Jurassic World Rebirth". L'attore ha rievocato aneddoti sul set dello spot pubblicitario per il Super Bowl, dove ha ritrovato anche Laura Dern e Jeff Goldblum, sottolineando un legame che va oltre il semplice lavoro cinematografico. Un Legame Nato tra i Cavalli del Montana. Il cinema, a volte, crea connessioni inaspettate.

