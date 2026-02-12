Nearly 300,000 people without power water supply in Ukraine’s Odesa after Russian attack deputy PM says

Quasi 300.000 persone in Ucraina, nella città di Odesa, si trovano senza luce e acqua. Dopo un attacco russo, molti residenti devono fare i conti con interruzioni brutali dei servizi di base. Le autorità locali stanno cercando di gestire l’emergenza, mentre la popolazione si ritrova a fare i conti con i danni e le difficoltà quotidiane.

Feb 12 (Reuters) - Nearly 300,000 people were left without electricity and water supply in Ukraine's southern city of Odesa after a Russian attack, Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba said on Thursday. He added that close to 200 buildings in the city were left without heating, while 10,000 consumers were also left without heating in the southeastern city of Dnipro. 12 febbraio (Reuters) - Quasi 300.000 persone sono rimaste senza elettricità e acqua nella città meridionale ucraina di Odesa dopo un attacco russo, ha detto giovedì il vice primo ministro Oleksiy Kuleba. Ha aggiunto che quasi 200 edifici della città sono rimasti senza riscaldamento, mentre 10.

