NBA All Star Weekend 2026 | il palinsesto completo su Sky Sport

L’NBA All Star Weekend 2026 si svolge a Los Angeles, portando una serie di novità nel modo di vivere l’evento. Il weekend si svolge con orari diversi dal passato e una formula rivista, pensata per coinvolgere ancora di più i tifosi. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su NOW, così gli appassionati potranno seguire ogni momento ovunque si trovino.

Il weekend dell’NBA All Star 2026 arriva a Los Angeles con una formula rinnovata e orari innovativi, trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW per l’intero fine settimana. Le star della pallacanestro mondiale si riuniscono in un evento che mescola spettacolo, competizione e nuove modalità di gara, offrendo un palinsesto completo su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Il programma inaugura con la NBA Rising Stars Challenge, alle ore 03.00, spettacolo inaugurale della tre giorni. L’evento è seguito da una replica sabato 14 febbraio alle 12:00, 15:30 e 20:45, con la telecronaca affidata a Dario Vismara e Mauro Bevacqua su Sky Sport Basket.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su NBA All Star Weekend

97 All Star Game VS. 2026 Regular Season Game

Ultime notizie su NBA All Star Weekend

