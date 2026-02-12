NBA All Star Weekend 2026 | il palinsesto completo su Sky Sport

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’NBA All Star Weekend 2026 si svolge a Los Angeles, portando una serie di novità nel modo di vivere l’evento. Il weekend si svolge con orari diversi dal passato e una formula rivista, pensata per coinvolgere ancora di più i tifosi. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su NOW, così gli appassionati potranno seguire ogni momento ovunque si trovino.

Il weekend dell’NBA All Star 2026 arriva a Los Angeles con una formula rinnovata e orari innovativi, trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW per l’intero fine settimana. Le star della pallacanestro mondiale si riuniscono in un evento che mescola spettacolo, competizione e nuove modalità di gara, offrendo un palinsesto completo su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Il programma inaugura con la NBA Rising Stars Challenge, alle ore 03.00, spettacolo inaugurale della tre giorni. L’evento è seguito da una replica sabato 14 febbraio alle 12:00, 15:30 e 20:45, con la telecronaca affidata a Dario Vismara e Mauro Bevacqua su Sky Sport Basket.🔗 Leggi su Mondosport24.comImmagine generica

Approfondimenti su NBA All Star Weekend

Milano Hockey Finals 2025: il palinsesto delle dirette in TV su Sky Sport, Rai Sport e FISG.tv

Le Milano Hockey Finals 2025 si svolgeranno dal 9 all’11 gennaio e rappresentano un evento di rilievo nel panorama sportivo italiano.

LA RAI DEL 2026: FICTION, SHOW, CULTURA E SPORT. IL PALINSESTO COMPLETO

Nel 2026, la Rai presenta un palinsesto ricco e diversificato, con un'ampia offerta di contenuti autoprodotti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

97 All Star Game VS. 2026 Regular Season Game

Video 97 All Star Game VS. 2026 Regular Season Game

Ultime notizie su NBA All Star Weekend

Argomenti discussi: NBA, All Star Game 2026: le date, i partecipanti, le squadre e dove vederlo; NBA, la notte delle stelle: tutto quello che c'è da sapere sull'All-Star Game 2026; Con la nuova formula arriverà la svolta? Cinque domande sul nuovo All Star Game; NBA, il ginocchio destro ferma Curry: niente All-Star Game per lui, rientro dopo la pausa.

nba all star weekendNBA, Durant e la voglia di vincere l’All-Star Game: Chiedetelo a Doncic e JokicAlla vigilia dell’All-Star Weekend, durante il quale per la prima volta la partita delle stelle consisterà in un triangolare tra due squadre di giocatori americani e una di giocatori del resto del ... sport.sky.it

nba all star weekendNBA All-Star Weekend schedule 2026: Times, TV channels, lineups for Slam Dunk Contest, 3-Point Contest and moreThe Sporting News provides times, TV channels, lineups for Slam Dunk, 3-Point Contest, and more All-Star Weekend details. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.