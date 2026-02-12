Questa mattina a Bruxelles si svolgono i sorteggi per la fase 202627 della Nations League. L’Italia aspetta di scoprire gli avversari con cui dovrà affrontare il prossimo torneo. I tifosi sono ansiosi di sapere quali sfide li attendono e sperano in un percorso favorevole. La squadra italiana si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di fare bene e superare le difficoltà.

In vista del sorteggio della Nations League 202627, l’attenzione del calcio italiano è concentrata su Bruxelles, dove si delineano i possibili scenari per l’Italia di Gennaro Gattuso. Il countdown verso la stagione internazionale è accompagnato dall’incertezza legata ai playoff mondiali e a un cammino che richiede certezze e solidità, con l’obiettivo di riacquistare fiducia e competitività dopo le eliminazioni degli ultimi cicli. Italia inserita in seconda fascia dopo l’eliminazione ai quarti dell’ultima edizione per mano della Germania, corre il rischio di incontrare avversari di grande livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nazioni League, sorteggi oggi per il 2026/27: l'Italia tra sfide temibili e speranze di percorso

Oggi si svolgono i sorteggi per la Nations League 202627.

