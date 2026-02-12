Nave salvata dalla tempesta | la Fincantieri dovrà pagare Ai rimorchiatori 600mila euro

La Fincantieri dovrà pagare 600mila euro ai rimorchiatori che hanno soccorso la nave da crociera bloccata in mare durante una tempesta il 9 luglio 2019. La decisione arriva dopo una lunga causa legale e mette in luce i costi legati ai soccorsi in mare aperto.

ANCONA Nave da crociera salvata dalla tempesta: Fincantieri dovrà pagare 600mila euro ai rimorchiatori intervenuti per contenere la burrasca del 9 luglio 2019. La cifra è stata stabilita dai giudici della Corte d’Appello, sezione civile, che hanno in parte riformato la sentenza di primo grado. Il verdetto Cosa stabiliva? La condanna della Fincantieri a pagare 107mila euro alla Corima, società che aveva reso possibile il salvataggio della splendida nave in costruzione nel bacino portuale e nel frattempo passata a un gruppo genovese. In secondo grado, il conto è lievitato decisamente a favore dei rimorchiatori, i quali avevano chiesto il pagamento ai sensi della Convenzione Internazionale sul Salvataggio, varata a Londra nel 1989. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

