Nato via libera alla Sentinella Artica

Il Comando Operativo Alleato ha ufficialmente dato il via all’operazione Arctic Sentry, conosciuta come Sentinella Artica. Si tratta di una manovra che coinvolge le forze della Nato nelle regioni artiche, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la sicurezza in un’area strategica. La decisione arriva dopo mesi di preparativi e si inserisce in un quadro di maggiore attenzione per le zone polari. Le forze alleate si preparano a svolgere esercitazioni e attività che dimostrano la loro prontezza in una delle aree più fredde e remote del

Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato il via all'operazione Arctic Sentry (Sentinella Artica). "Arctic Sentry sottolinea l'impegno dell'Alleanza a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più strategicamente significativa e ambientalmente difficile del mondo", ha.

