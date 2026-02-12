NATO states pledge hundreds of millions for Ukraine weapons push Rutte says

Le nazioni della NATO hanno deciso di mettere sul tavolo centinaia di milioni di dollari per sostenere le forniture di armi all’Ucraina. La decisione è stata presa durante una riunione a Bruxelles, dove i paesi alleati hanno confermato il loro impegno a fornire aiuti concreti. La cifra è destinata a finanziare la Prioritised Ukraine Requirements List, una lista di priorità per le forniture militari. La notizia arriva mentre la situazione nel conflitto si fa sempre più tesa e le promesse di aiuto si fanno più concrete.

BRUSSELS, Feb 12 (Reuters) - NATO states have announced hundreds of millions of dollars of support for the Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative to supply Ukraine with U.S. weapons, NATO chief Mark Rutte said on Thursday. The NATO secretary general thanked the United Kingdom, Iceland, Norway, Sweden and Lithuania for their contributions and said he expected more pledges soon, without naming specific countries. Speaking at a joint press briefing with the British, German and Ukrainian defence ministers, Rutte did not give a specific figure for the support. Il segretario generale della NATO ha ringraziato il Regno Unito, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Lituania per i loro contributi e ha detto che si aspetta altri impegni a breve, senza nominare paesi specifici.

