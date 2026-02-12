NATO states pledge hundreds of millions for Ukraine weapons push Rutte says

Da internazionale.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nazioni della NATO hanno deciso di mettere sul tavolo centinaia di milioni di dollari per sostenere le forniture di armi all’Ucraina. La decisione è stata presa durante una riunione a Bruxelles, dove i paesi alleati hanno confermato il loro impegno a fornire aiuti concreti. La cifra è destinata a finanziare la Prioritised Ukraine Requirements List, una lista di priorità per le forniture militari. La notizia arriva mentre la situazione nel conflitto si fa sempre più tesa e le promesse di aiuto si fanno più concrete.

BRUSSELS, Feb 12 (Reuters) - NATO states have announced hundreds of millions of dollars of support for the Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative to supply Ukraine with U.S. weapons, NATO chief Mark Rutte said on Thursday. The NATO secretary general thanked the United Kingdom, Iceland, Norway, Sweden and Lithuania for their contributions and said he expected more pledges soon, without naming specific countries. Speaking at a joint press briefing with the British, German and Ukrainian defence ministers, Rutte did not give a specific figure for the support. Il segretario generale della NATO ha ringraziato il Regno Unito, l’Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Lituania per i loro contributi e ha detto che si aspetta altri impegni a breve, senza nominare paesi specifici. 🔗 Leggi su Internazionale.it

nato states pledge hundreds of millions for ukraine weapons push rutte says

© Internazionale.it - NATO states pledge hundreds of millions for Ukraine weapons push, Rutte says

Approfondimenti su NATO Ukraine

Taiwan offers talks with Ukraine on weapons sanctions-busting

Taiwan ha proposto di avviare dialoghi con l’Ucraina per affrontare le questioni legate alla violazione delle sanzioni internazionali.

UK pledges $205 million to send US weapons to Ukraine

La Gran Bretagna ha annunciato di aver destinato 150 milioni di sterline, circa 205 milioni di dollari, per fornire armi agli Ucraini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su NATO Ukraine

nato states pledge hundredsNATO states pledge hundreds of millions for Ukraine weapons push, Rutte saysNATO states have announced ?hundreds of millions ?of dollars of support for ?the Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative to supply Ukraine with U. ?weapons, NATO ... uk.news.yahoo.com

nato states pledge hundredsNATO Allies Commit Hundreds of Millions to Support Ukraine's DefenseNATO states have announced hundreds of millions of dollars of support for the Prioritised Ukraine Requirements ... globalbankingandfinance.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.