L’Italia rischia grosso nella prossima Nations League. Il sorteggio non è stato fortunato e gli azzurri si trovano in un girone molto difficile. La squadra dovrà impegnarsi al massimo per evitare di scivolare in Lega B, una possibilità concreta dopo questa composizione del gruppo. La sfida si annuncia complicata fin da subito.

Non arrivano buone notizie per quello che riguarda il sorteggio della Nations League per l’Italia con gli azzurri che saranno in un gruppo molto duro da superare con grande attenzione a non scivolare in Lega B. Preoccupazione per Gattuso sui convocati dell’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli azzurri di Gennaro Gattuso se la dovranno vedere con i vice campioni del mondo della Francia, il Belgio e la Turchia. Tre squadre difficili da affrontare per la squadra italiana che dovrà concentrarsi prima sugli spareggi per i mondiali. Questi i gruppi della prossima Nations League che inizierà a settembre con le nazionali che si ritroveranno dopo aver disputato i mondiali del 2026 tra Messico, USA e Canada. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nations League, disastro Italia: il sorteggio è pessimo

Approfondimenti su Nations League Italia

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

Oggi alle 18 a Bruxelles si tiene il sorteggio della Nations League 202627.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nations League Italia

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco show, Lautaro come Boninsegna; Calciomercato Juventus, nel mirino Xaver Schlager; Italia, torna la Nations League: la data del sorteggio; Lazio, che disastro: infortunati Gila e Basic, da valutare nei prossimi giorni.

Yildiz e Mbappé contro: Italia, urna sfortunata ai sorteggi di Nations LeagueGli Azzurri di Gattuso non sono stati fortunati a Bruxelles con girone di ferro. In campo a fine settembre, qui tutti i gironi ... tuttosport.com

LIVE - Nations League, i sorteggi: ecco le avversarie dell'ItaliaGli azzurri sono concentrati sullo spareggio del 26 marzo, a Bergamo, contro l’Irlanda del Nord. Una gara che rappresenta uno snodo decisivo non solo per il gruppo guidato da Gennaro Gattuso, ma per l ... fantacalcio.it

Nei sorteggi della Nations League 2026/2027 l’Italia è stata inserita nel gruppo A1 dove incontrerà come avversarie la Francia, il Belgio e la Turchia. La fase a gironi prenderà il via a fine settembre 2026 per concludersi il prossimo novembre. Quarti di finale e - facebook.com facebook

Sorteggio non semplice per l’Italia in Nations League Inizierà il prossimo 26-27 settembre mentre le Finals si disputeranno fra il 9 e il 13 giugno 2027 #cronachedispogliatoio x.com