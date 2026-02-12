Nations League 2026 27 | Italia nel Gruppo A con Francia Belgio e Turchia sfida subito ardua per Gattuso

L’Italia di Gattuso apre la nuova stagione con un girone difficile. La nazionale affronterà subito avversari di alto livello come Francia, Belgio e Turchia. La partita si preannuncia complicata, ma il tecnico Gattuso si prepara a guidare la squadra in questa prima sfida della Nations League 202627.

Nations League: L’Italia di Gattuso Sfida Francia, Belgio e Turchia in un Gruppo Insidioso. Bruxelles, 12 febbraio 2026 – L’Italia di Gennaro Gattuso affronterà Francia, Belgio e Turchia nel Gruppo A della Lega A di Nations League a partire dalla stagione 20262027. Un sorteggio che presenta subito sfide importanti per la nazionale azzurra, chiamata a confrontarsi con avversari di rilievo nel tentativo di affermarsi a livello internazionale e prepararsi al meglio per le future competizioni. Un Sorteggio Impegnativo, un Banco di Prova per la Nuova Italia. Il sorteggio, tenutosi oggi nella capitale belga, ha assegnato all’Italia un girone considerato tutt’altro che agevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Nations League

È stato ufficialmente effettuato il sorteggio della Nations League 2026-27.

L’Italia di Gennaro Gattuso affronterà Francia, Belgio e Turchia nel girone A della Lega A di Nations League.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nations League

Argomenti discussi: Italia in 2^ fascia, il 12 febbraio il sorteggio; Sorteggio Nations League: data, orario, dove vederlo in tv e possibili avversarie dell'Italia; Nations League, oggi il sorteggio: chi può pescare l’Italia, le fasce e come funziona; Nations League 2026-’27, da evitare Spagna e Francia.

Sorteggio Nations League 2026/27, ecco il girone dell’Italia!Ecco tutti i gironi delle 4 leghe di Nations League 2026/27. L’Italia pesca la Francia, il Belgio e la Turchia. generationsport.it

UEFA Nations League 2026/27, come funzionano Lega e girone dell'Italia: regolamento, calendario e partiteL'Italia, anche nell'edizione 2026/27 della Nations League, farà parte della Lega A . Non essendo testa di serie al sorteggio, gli Azzurri (dalla seconda fascia) hanno pescato: la Francia dalla prima ... calciomercato.com

#Bonucci sul girone di Nations League Le sue parole x.com

#Bonucci: “Girone difficile, ci aspettano delle grandi sfide contro tre delle migliori nazionali al mondo” #NationsLeague #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook