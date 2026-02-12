A Nyon si è tenuto il sorteggio dei gironi per la Nations League 20262027. L’Italia di Gattuso finisce nel girone 1 di Lega A, insieme a Francia, Belgio e Turchia. La squadra azzurra affronterà subito sfide difficili, senza molti sconti, contro avversari di alto livello. La prossima stagione si preannuncia impegnativa per gli azzurri, che cercano di farsi valere contro avversari agguerriti.

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei gironi di Nations League 20262027. L’urna non ha sorriso all’Italia di Gattuso, inserita nel girone 1 di Lega A con Francia, Belgio e Turchia. Soltanto le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale. NATIONS LEAGUE 20262027: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI LEGA A – A1: Francia, Italia, Belgio, Turchia – A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia – A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca – A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia LEGA B – B1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord – B2: Ungheria, Ucraina, Norvegia – B3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo – B4: Polonia, Bosnia, Romania, Svezia LEGA C – C1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino – C2: Montenegro, Cipro, Armenia, EstoniaGibilterra – C3: Kazakistan, Slovacchia, Far Oer, Moldavia – C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, LussemburgoMalta LEGA D – D1: GibilterraEstonia, MaltaLussemburgo, Andorra – D2: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein IL CALENDARIO Le prime due giornate si disputeranno tra il 24 e il 26 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di gare tra il 30 settembre e il 6 ottobre. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nations League 2026/2027, sorteggio gironi: Italia con Belgio, Turchia e Francia

È stato ufficialmente effettuato il sorteggio della Nations League 2026-27.

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

Sorteggio Nations League, l’Italia nel gruppo A1 con Francia, Belgio e TurchiaNella Nations League 2026/2027 l’Italia giocherà nel gruppo A1 incontrando come avversarie la Francia, il Belgio e la Turchia. È il risultato dei sorteggi che si sono tenuti oggi pomeriggio a Bruxelle ... msn.com

Sorteggio Nations League 2026-2027/ Gironi e avversarie Italia: Francia, Belgio e Turchia (12 febbraio)Sorteggio Nations League 2026-2027: girone difficile per l'Italia che trova Francia, Belgio e Turchia, il gruppo 3 è quello di ferro. ilsussidiario.net

#Bonucci: “Girone difficile, ci aspettano delle grandi sfide contro tre delle migliori nazionali al mondo” #NationsLeague #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook

#Bonucci sui sorteggi di #NationsLeague: "Girone difficile, ma eccitante. Vogliamo andare lontano" x.com