Natale in Vetrina 2025 premiate le migliori vetrine a Pomigliano

Il concorso “Natale in Vetrina 2025” ha premiato le vetrine più creative di Pomigliano d’Arco, dopo che le decorazioni natalizie hanno attirato moltissimi passanti nel centro cittadino. La cerimonia si è tenuta oggi nel Palazzo Comunale, dove sono stati consegnati i riconoscimenti alle attività che hanno saputo rendere più accoglienti le loro vetrine durante le festività. Oltre cento negozi hanno partecipato, con decorazioni che hanno spaziato tra luci, alberi e allestimenti tematici.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 12 FEB – Si è svolta oggi nel Palazzo Comunale la cerimonia di premiazione del concorso di idee "Natale in Vetrina – Edizione 2025", iniziativa promossa dall'amministrazione comunale che ha coinvolto decine di attività commerciali cittadine e registrato un'ampia partecipazione popolare. Alla premiazione hanno preso parte l'assessore al Commercio e al Lavoro Marianna Manna e l'assessore al Bilancio Mattia De Cicco. Per il concorso sono stati raccolti migliaia di voti per le vetrine in gara, oltre a centinaia di interazioni sul post ufficiale pubblicato dal Comune. Il primo premio è stato assegnato a La Ferrara Abbigliamento di via Ercole Cantone, il secondo ad Alvin Shoes, anch'esso in via Ercole Cantone, mentre il terzo riconoscimento è andato alla Pasticceria Guadagni di Corso Vittorio Emanuele.