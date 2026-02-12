Napoli-Roma | Gasperini e Rossettini sfidano l’azzurro

Questa domenica il calcio si incrocia tra Napoli e Roma, con le squadre maschili e femminili che si sfidano nello stesso weekend. Gasperini e Rossettini sono pronti a sfidare l’azzurro, mentre i tifosi aspettano con ansia le partite che si giocano in città. La sfida promette emozioni e colpi di scena su più fronti.

Squadra maschile o femminile che sia, il weekend delle giallorosse e dei giallorossi si incrocia con il Napoli. Domenica, al Tre Fontane le ragazze di Rossettini apriranno le danze per Roma-Napoli delle 18.00, valevole per il 14o turno di Serie A femminile; poi, toccherà alla squadra di Gasperini in scena alle 20.45 al Maradona per Napoli-Roma, il piatto forte del programma della 25a giornata di campionato. Contro il Napoli non è mai facile, soprattutto in un fine settimana come quello che ci aspetta in cui i punti rischiano di valere doppio. I ragazzi vogliono vincere per rimanere in scia alle prime della classe e per avvicinare gli uomini di Conte, mentre le giallorosse proveranno l'allungo sull'Inter con l'intento di consolidare il primo posto.

