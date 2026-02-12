Napoli l’ex nutrizionista Ancora | Lang sembrava un ragazzino viziato non era mai concentrato in allenamento

L’ex nutrizionista del Napoli, Tiberio Ancora, torna a parlare del suo passato nel club partenopeo. Questa volta, senza peli sulla lingua, ricorda il comportamento di Lang in allenamento, definendolo viziato e poco concentrato. Ancora ha anche commentato le sue esperienze con altre squadre come l’Inter e il Tottenham, sottolineando che gli infortuni non sono sempre legati allo staff di Conte, ma spesso sono semplici coincidenze.

A Stile Tv è intervenuto l’ex nutrizionista del Napoli Tiberio Ancora. Le parole di Ancora. “All’Inter e al Tottenham non sono stato con Conte, lo so che sono le annate in cui ci sono stati più infortuni, ma parlerei di coincidenza perché lo staff del mister e che conosco benissimo è di ottimo livello. Per non parlare dello staff medico del Napoli, i dottori sono veramente di livello assoluto”. Su Lorenzo Lucca e Noa Lang, andati via dopo soli sei mesi: “Credo che Lucca e Lang non fossero all’altezza del Napoli, non potevano prendere il posto degli altri in rosa. Soprattutto Lucca da avversario mi ha fatto veramente impressione, ma poi quando l’ho visto quotidianamente l’impressione è stata un’altra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, ha commentato recentemente le scelte tecniche della squadra, evidenziando alcune difficoltà incontrate durante questa stagione.

Tiberio Ancora, ex nutrizionista del Napoli, commenta i tempi di recupero di Neres e Lukaku.

