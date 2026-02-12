La madre del bambino che ha ricevuto un cuore danneggiato torna a parlare. La donna racconta che le condizioni del figlio sono peggiorate ancora di più e che la situazione resta critica. Il piccolo è ancora in lista d’attesa, ma la sua salute si sta complicando di giorno in giorno.

” E’ sempre più grave, peggiora ogni giorno di più. Ad oggi è ancora in lista d’attesa ma le condizioni sono critiche. Ormai sono cinquanta giorni che è attaccato all’ecmo. Vorrei un cuore compatibile per mio figlio, così guarisce e torna a casa, davvero”. E’ l’appello straziante ai microfoni di LaPresse di Tiziana, madre del bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un cuore ” bruciato” all’ospedale Monaldi di Napoli. Ad accompagnare la donna l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. ” Le condizioni del bambino peggiorano di giorno in giorno gli organi più compromessi sono i polmoni e il fegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, la madre del bimbo che ha ricevuto un cuore danneggiato: "E' sempre più grave"

Approfondimenti su Napoli ospedale

La madre di un bambino in attesa di un cuore nuovo si trova di fronte a una corsa contro il tempo.

La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli ospedale

Argomenti discussi: Bambino in coma dopo trapianto di cuore danneggiato: il dramma al Monaldi; Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma: A mio figlio serve subito un cuore; Napoli, impiantato al bimbo cuore danneggiato: sospesi i trapianti pediatrici. La madre: Salvatelo; La mamma del bambino che ha ricevuto per errore un cuore deteriorato: Vogliamo la verità.

Napoli, trapianto di cuore sbagliato, la madre: «Dolore troppo grande, la verità l'abbiamo scoperta dai giornali»«Qualche giorno dopo il trapianto ci hanno chiamato e ci hanno detto che il cuoricino nuovo non partiva. Quindi mio figlio doveva essere attaccato ... msn.com

Napoli, la madre del bimbo che ha ricevuto un cuore danneggiato: E' sempre più grave(LaPresse) E' sempre più grave, peggiora ogni giorno di più. Ad oggi è ancora in lista d'attesa ma le condizioni sono critiche. Ormai ... stream24.ilsole24ore.com

Sky tg24. . "Fino all'intervento stava bene". Parla ai microfoni di Sky Tg24 la madre del bambino di 2 anni e 4 mesi di Napoli che lo scorso dicembre avrebbe dovuto ricevere un trapianto di cuore. L'organo però era stato conservato nel ghiaccio secco, che lo av - facebook.com facebook