Napoli durissimo attacco di Criscitiello a Manna | È fuori di testa

Un episodio acceso scuote il Napoli. Criscitiello ha rivolto parole dure a Manna, definendolo “fuori di testa”. La tensione tra i tifosi e i dirigenti si fa sempre più evidente, mentre la squadra cerca di mantenere la concentrazione in vista delle prossime partite. La calma sembra lontana, e il clima resta caldo dentro e fuori il club.

Nuova bufera in casa azzurra. Michele Criscitiello attacca frontalmente il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, criticando le operazioni di mercato legate a Giovane e Alisson Santos. Ai microfoni di Sportitalia, il giornalista non usa mezzi termini e punta il dito contro le scelte del dirigente del club di Aurelio De Laurentiis: «Nessuno lo dice, ma Giovane ed Alisson li prende Manna ed è fuori di testa. Uno che prende Giovane per 20 milioni e 1.5 milioni di procura nel momento in cui ti sta sbocciando ed esplodendo Vergara.

