Napoli Del Genio attacca | Senza 7-8 titolari non sei una grande squadra E sugli arbitri…

Paolo Del Genio non le manda a dire. Durante la trasmissione Linea Calcio su Canale 8, l’ex dirigente ha commentato duramente l’eliminazione del Napoli in Coppa Italia. Ha detto che senza 7-8 titolari, la squadra non può definirsi grande. Poi ha anche criticato gli arbitri, senza peli sulla lingua. Le sue parole hanno spiazzato molti tifosi e appassionati, che aspettavano un commento più diplomatico.

Napoli, Del Genio attacca: «Senza 7-8 titolari non sei una grande squadra. E sugli arbitri.»"> NAPOLI – Analisi lucida ma pungente quella di Paolo Del Genio, intervenuto a Linea Calcio su Canale 8 per commentare l'eliminazione del Napoli in Coppa Italia contro il Como. Il giornalista invita a guardare oltre il nome e lo status del club: «Noi non dobbiamo leggere la parola Napoli o guardare lo scudetto, leggiamo piuttosto la squadra che va in campo. Senza 7-8 titolari non hai la forza della grande squadra». Una chiave di lettura che ridimensiona le aspettative, almeno in relazione all'organico effettivamente disponibile: «Il Napoli per questo con il Como partiva sfavorito, ma poi meritava la qualificazione creando di più». Del Genio chiede una presa di posizione su arbitri Il vicepresidente del Napoli, Caludio Del Genio, torna a chiedere chiarezza sulla gestione degli arbitri. Lazio Bologna, Italiano a Sky: «Servirà una prestazione perfetta contro una grande squadra. Sugli infortunati…» Paolo Del Genio a Linea Calcio su Canale 8 è tornato a parlare della gara di Coppa Italia contro il Como: Vorrei capire perché c'è quella frase venuta fuori da ... Il Napoli prepara la sfida contro la Roma in programma domenica 15 febbraio alle ore 20,45. Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como di Fabregas che ha vinto la lotteria dei calc ... Paolo Del Genio: "Napoli, serve una voce forte" Ai microfoni di Canale 8, Paolo Del Genio affronta il tema arbitrale e la gestione della comunicazione del Napoli, invocando un cambio di strategia. "L'unica possibilità che la voce del Napoli diventi forte è che pa

