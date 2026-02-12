Napoli De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia Su Conte invece…

Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato questa mattina alla Commissione parlamentare Antimafia per rispondere alle domande dei parlamentari. L’incontro è durato diverse ore, durante le quali ha spiegato i suoi rapporti con alcune figure del calcio e chiarito alcune questioni legate alla gestione della società. Intanto, sul fronte di altri nomi noti, il tecnico Antonio Conte non è stato coinvolto in questa inchiesta.

Napoli, De Laurentiis è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia. Nessuna parola, invece, per quanto riguarda Conte. La mattinata nella Capitale ha assunto i contorni di un impegno solenne per il vertice societario azzurro. Mentre la squadra prosegue il suo cammino in campionato, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato protagonista di un passaggio istituzionale di rilievo presso Palazzo San Macuto. Puntuale alle ore 8:30, il patron del Napoli si è presentato davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, portando la voce del club in un consesso dedicato alla trasparenza e alla legalità nel mondo del calcio.

