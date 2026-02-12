Napoli così cambia tutto | l’annuncio non lascia più dubbi
Durante una conferenza stampa, Tommaso Bianchini, direttore generale del Napoli, ha annunciato un investimento importante sulla cultura del club. La campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana con AVIS e il club azzurro, prevede un progetto che coinvolge tutta l’identità partenopea. Da ora in poi, il legame tra Napoli e la sua storia si rafforza ancora di più, senza lasciare spazio a dubbi.
Durante la conferenza stampa di presentazione della campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli, Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business del club, ha sciolto ogni riserva sul centenario azzurro: ci sarà un vero e proprio investimento culturale che abbraccia l’intera identità del Napoli. Nuovo logo e nuova maglia: la rivoluzione del Centenario. Tommaso Bianchini ha confermato che il 202526 sarà segnato da un restyling profondo dell’identità visiva, lanciando diverse notizie. Tra tutte, il nuovo logo e la nuova maglia dedicati al Centenario: “Il centenario sarà un movimento culturale, partiremo da prima del 1926 perché sapete bene che c’è un prima emozionante quanto il dopo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
