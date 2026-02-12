Napoli così cambia tutto | l’annuncio non lascia più dubbi

Da spazionapoli.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, Tommaso Bianchini, direttore generale del Napoli, ha annunciato un investimento importante sulla cultura del club. La campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana con AVIS e il club azzurro, prevede un progetto che coinvolge tutta l’identità partenopea. Da ora in poi, il legame tra Napoli e la sua storia si rafforza ancora di più, senza lasciare spazio a dubbi.

Durante la conferenza stampa di presentazione della campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli, Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business del club, ha sciolto ogni riserva sul centenario azzurro: ci sarà un vero e proprio investimento culturale che abbraccia l’intera identità del Napoli. Nuovo logo e nuova maglia: la rivoluzione del Centenario. Tommaso Bianchini ha confermato che il 202526 sarà segnato da un restyling profondo dell’identità visiva, lanciando diverse notizie. Tra tutte, il nuovo logo e la nuova maglia dedicati al Centenario: “Il centenario sarà un movimento culturale, partiremo da prima del 1926 perché sapete bene che c’è un prima emozionante quanto il dopo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli cos236 cambia tutto l8217annuncio non lascia pi249 dubbi

© Spazionapoli.it - Napoli, così cambia tutto: l’annuncio non lascia più dubbi

Approfondimenti su Napoli Campania

Napoli, arriva l’ok! Firma sempre più vicina: l’annuncio non lascia dubbi

Il Napoli si avvicina sempre di più a mettere nero su bianco per Alisson Santos.

Stadio Maradona, così cambia tutto: c’è l’annuncio del sindaco Manfredi

Il sindaco Manfredi annuncia che presto cambierà tutto allo Stadio Maradona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

E IN QUALE CITTÀ - Napoli Edition | La Zanzara Show 15.11.2025

Video E IN QUALE CITTÀ? - Napoli Edition | La Zanzara Show 15.11.2025

Ultime notizie su Napoli Campania

Argomenti discussi: Meno parchimetri, più sensori hi-tech: così cambia la sosta sulle strisce blu a Roma; Travertino e luci firmate Storaro: così cambia via dei Fori imperiali; Genova per noi è la partita della rinascita. Napoli stoico, gladiatorio (come il suo bistrattato allenatore) Vince 3-2 a Genoa dopo aver regalato due gol con Buongiorno (in crisi irreversibile), McTominay infortunato e Juan Jesu espulso. Ma il Napoli di Conte non; Dal grembiule all’antivirus: così cambia il paniere Istat 2026.

Al Maradona il terzo ko di fila, La Nazione: Canta Napoli, Firenze (ri)piangeCanta Napoli, Firenze (ri)piange, titola così questa mattina La Nazione, che poi sottolinea come La musica non cambia. Nemmeno al Maradona. E per la Fiorentina comincia ... firenzeviola.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.