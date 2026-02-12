Napoli caso cuore bruciato | sospesi i chirurghi

Questa mattina a Napoli è scoppiato un caso che ha scosso il mondo della sanità. Un cuore proveniente da Bolzano, destinato a un bambino di due anni, si è rivelato inutilizzabile all’arrivo all’ospedale Monaldi. Di conseguenza, i chirurghi coinvolti sono stati sospesi mentre si cerca di capire cosa sia successo. La situazione resta tesa, e le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire i fatti.

L'organo, proveniente da Bolzano, sarebbe risultato inutilizzabile all'arrivo dell'ospedale Monaldi di Napoli, dove un bambino di due anni ne necessitava il trapianto immediato. La Procura acquisisce documentazione clinica per chiarire le eventuali responsabilità, mentre si spera in un miracolo. Da Rai News invece si riferisce della sospensione dei due medici Sono in corso gli accertamenti da parte dei Nas di Napoli sul caso del cuore destinato a un bambino di due anni e mezzo, ricoverato all'ospedale Monaldi e affetto da una grave malformazione cardiaca. L'organo, arrivato da Bolzano lo scorso 23 dicembre, sarebbe risultato inutilizzabile probabilmente a causa di un errore nella procedura di conservazione durante il trasporto, legato all'utilizzo del ghiaccio.

