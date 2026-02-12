Napoli vive ore di caos lungo la Riviera di Chiaia. Il maltempo ha provocato allagamenti e allerta in tutta la zona. In due giorni, i vigili del fuoco sono intervenuti almeno 60 volte per soccorrere persone e sistemare i danni. La strada preferenziale si è trasformata in un fiume e solo questa mattina è stata riaperta, dopo i lavori di riparazione. La situazione resta critica, con alcune zone ancora sott’acqua e problemi di traffico in tutta la zona.

La preferenziale alla Riviera di Chiaia trasformata in un fiume e riaperta solo alle 11 dopo i rappezzi. Abc: “Blocco delle caditoie per sporcizia e rifiuti”. Ennesimo episodio dopo i lavori di restyling. Nuova emergenza viabilità a Napoli dopo le forti piogge. La preferenziale della Riviera di Chiaia è stata chiusa l’altra sera e riaperta soltanto ieri alle 11, dopo interventi urgenti di ripristino. A ricostruire quanto accaduto è Il Mattino, che evidenzia come si tratti dell’ennesima criticità lungo un tratto recentemente oggetto di lavori. La corsia è diventata un vero e proprio fiume, con auto in difficoltà e traffico in tilt. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, caos Riviera di Chiaia dopo gli allagamenti per il maltempo: 60 interventi in due giorni

Approfondimenti su Riviera di Chiaia

Il maltempo ha colpito duramente Napoli, con la Riviera di Chiaia che si è trasformata in un vero e proprio fiume.

Questa pomeriggio, la pioggia ha allagato la Riviera di Chiaia a Napoli.

Ultime notizie su Riviera di Chiaia

