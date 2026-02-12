Napoli attacco durissimo a Manna | avete sentito? Critica pesante per il ds azzurro

Michele Criscitiello ha lanciato un attacco duro contro il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Il giornalista ha criticato fortemente due operazioni di mercato, quella di Giovane e il prestito di Alisson Santos, definendole inadeguate. La polemica è scoppiata nel vivo e fa tremare le scelte della società partenopea.

Il comunicato della SSC Napoli contro Allegri ha acceso un acceso dibattito, suscitando reazioni e polemiche.

Durissimo affondo di Michele Criscitiello contro il ds Giovanni Manna, dopo la sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro il Como ai calci di rigore. Il direttore di Sportitalia ha invitato De Laurentiis a chiudere i rubinetti urlando “Aurelio, risparmia lo stipendio. Pre - facebook.com facebook