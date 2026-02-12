Napoli attacco durissimo a Manna | avete sentito? Critica pesante per il ds azzurro

Michele Criscitiello ha lanciato un attacco duro contro il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Il giornalista ha criticato fortemente due operazioni di mercato, quella di Giovane e il prestito di Alisson Santos, definendole inadeguate. La polemica è scoppiata nel vivo e fa tremare le scelte della società partenopea.

Michele Criscitiello ha sparato a zero sul direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Al centro della bufera ci sono due operazioni di mercato: l’arrivo di Giovane e il prestito di Alisson Santos, inadeguati secondo il giornalista. “Manna è fuori di testa”: accuse pesanti per il DS azzurro. Il Napoli è terzo in classifica con 49 punti, a -9 dall’Inter capolista, e dopo le eliminazioni in Champions e Coppa Italia l’unico obiettivo rimasto è blindare un posto in Champions League. Un rendimento deludente, e tra i grandi accusati c’è anche il DS Giovanni Manna. Michele Criscitiello ha messo in discussione l’operato sul mercato gestito dall’ex Juve, con un giudizio durissimo sulle operazioni legate a Giovane e Alisson Santos: “Nessuno lo dice, ma Giovane ed Alisson li prende Manna ed è fuori di testa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

