Napoli ancora un Sos da via Giordano Bruno | Lavori iniziati ad aprile qui è diventato un deserto

Residenti e commercianti di via Giordano Bruno a Napoli tornano a chiedere aiuto. I lavori per il Tram del Mare sono iniziati ad aprile, ma da allora la strada si è trasformata in un vero e proprio deserto. Le persone che vivono e lavorano nella zona denunciano disagi crescenti, con strade chiuse e meno clienti. Nonostante l’avanzare dei lavori, la situazione resta difficile e nessuno sembra aver trovato ancora una soluzione definitiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Qui è diventato un deserto". Residenti e commercianti di via Giordano Bruno tornano a lanciare un Sos, per il cantiere del Tram del Mare. "A causa di interminabili lavori partiti il 22 aprile – spiegano -, non passano più gli autobus, per molti mesi la strada è stata chiusa al traffico, ora parzialmente riaperta come parcheggio". Un intervento parallelo è in corso alla Riviera di Chiaia. E da queste parti, malumori e proteste erano già esplosi l'anno scorso. "Le attività commerciali – aggiunge la gente – soffrono di questo, qualcuno ha pure chiuso". In zona vorrebbero conoscere il termine delle opere.

