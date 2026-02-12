Napoli allarme Beukema in dubbio per la Roma

Napoli si prepara alla sfida contro la Roma, ma c’è preoccupazione per Beukema. Il difensore olandese ha lasciato il campo durante l’allenamento di oggi, e il suo stato resta da valutare. Intanto, nel test contro l’Ischia, Lukaku ha segnato due gol e ha dimostrato di essere in buona forma. La squadra si concentra ora sulla prossima partita, aspettando notizie sulle condizioni di Beukema.

Buone indicazioni per Antonio Conte dal pomeriggio di Castel Volturno, nella partita di allenamento del Napoli contro l’Ischia, è tornato protagonista Romelu Lukaku, autore di una doppietta che certifica i progressi nella condizione fisica del centravanti belga. Assente invece Sam Beukema, le sue condizioni verranno valutate con attenzione in queste 48 ore. Ufficialmente il difensore olandese è rimasto a riposo per uno stato influenzale, al momento è da considerarsi in dubbio per la sfida di domenica contro la Roma. Oggi al suo posto Conte ha schierato Olivera che è andato anche in gol. Leggi anche: Napoli, contro la Roma torna Buongiorno (con Beukema e Rrahmani) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, allarme Beukema, in dubbio per la Roma Approfondimenti su Napoli Roma Napoli-Fiorentina: Conte con 8 assenti. Beukema titolare, dubbio Vergara Oggi il Napoli sfida la Fiorentina al Maradona alle 18:00, ma la squadra di Conte arriva in campo con otto assenti. Allarme Napoli, emergenza infortuni senza fine: si ferma anche Beukema prima della Supercoppa Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Roma Argomenti discussi: McTominay, Conte lancia l’allarme: l’infiammazione è più grave del solito! – Mattino; Beukema tagliato da Conte? Per il Napoli 32 milioni in ballo: il parere di Del Genio; Rai - Il Napoli vuole Beukema in prestito gratuito con obbligo di riscatto: la risposta del Bologna e gli ultimi scenari; Conte a Beukema: Resti in panchina, entra Olivera. La reazione dell'olandese. Beukema oggi non si è allenato, scatta un altro allarme in vista della RomaSam Beukema non si è allenato quest'oggi a Castel Volturno e non ha preso nemmeno parte all'allenamento congiunto con l'Ischia. areanapoli.it Allarme Beukema, non ha disputato l'allenamento congiunto con l'Ischia: cosa filtra per Napoli-RomaUltime notizie calcio Napoli - Allarme Sam Beukema in vista di Napoli-Roma? Il difensore olandese non ha preso parte all'allenamento congiunto di questo pomeriggio a Castel Volturno con l'Ischia come ... msn.com I carabinieri del Comando provinciale di Napoli lanciano l'allarme su una nuova truffa informatica. Le segnalazioni si stanno moltiplicando. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/occhio-truffa-ballerina-vittime-messaggio-whatsapp-858950.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook Minori, l’allarme della Procura di Napoli:“Noi, in trincea ma senza mezzi” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.