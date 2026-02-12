Alisson Santos si presenta ufficialmente al Napoli e subito apre il suo capitolo in azzurro con una frase che fa capire quanto abbia desiderato questo momento:

Napoli, 12 febbraio 2026 - Un debutto non esattamente fortunato: Alisson Santos calca per la prima volta il prato del Maradona da giocatore del Napoli, dopo averlo già fatto in questa Champions League con la maglia dello Sporting Lisbona, nella sfida contro il Como valida per i quarti di finale di Coppa Italia. A parte una mezz'ora in campo non indimenticabile, a livello personale e di squadra, il brasiliano il suo lo ha fatto trasformando il rigore della lotteria finale che, complici gli errori di Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka, avrebbe premiato i lariani, che nel prossimo step del torneo nazionale se la vedranno con l' Inter, con Atalanta e Lazio a formare invece l'altra semifinale: un obiettivo stagionale del Napoli, il secondo dopo la Champions League, è scivolato via, con il solo campionato da portare avanti per cercare di carpirne il meglio possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Alisson si presenta: "Essere qui è un sogno"

Alisson Santos si è presentato ai tifosi del Napoli, dichiarando che il club rappresenta un sogno.

Alisson Santos, il nuovo attaccante del Napoli, si è presentato ai microfoni di Radio CRC.

