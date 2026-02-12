Napoli 26enne arrestato con droga proiettili e banconote false a San Giovanni

La polizia di Napoli ha arrestato un giovane di 26 anni a San Giovanni a Teduccio. Durante un controllo stradale, i agenti hanno trovato in auto droga, proiettili e denaro contraffatto. La perquisizione in casa ha portato al ritrovamento di altre banconote false. Il ragazzo è ora in cella, in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Controlli straordinari della Polizia: giovane sorpreso in auto con cocaina, proiettili e denaro contraffatto, poi trovate banconote false anche in casa. Servizi straordinari contro armi e stupefacenti. Continuano le attività della Questura di Napoli mirate a contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Nella mattinata di ieri, un 26enne napoletano, già con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con più accuse: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,. falsificazione e spendita di monete contraffatte,. introduzione nello Stato di valuta alterata,.

