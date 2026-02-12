Sabato e domenica a Parma si svolgono diversi eventi nei Musei civici. Sono in programma laboratori artistici, presentazioni della Pinacoteca Stuard e uno spettacolo con i burattini dei Ferrari della Compagnia I Burattini. Un fine settimana ricco di attività per chi vuole scoprire il patrimonio locale.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia i burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma-Settore Cultura e Turismo. Pinacoteca Stuard Ore 11:00 - Presentazione del Museo Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Musei Civici

Argomenti discussi: RomAmor 2026, il programma di San Valentino nei Musei Civici; Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimana; Carnevale 2026 nei Musei; Musei Civici in festa: a Trieste un Carnevale di avventure per i più piccoli.

Saluzzo, gli appuntamenti di febbraio tra musei, biblioteca e fotografiaA Saluzzo un ricco calendario di eventi a febbraio: laboratori per bambini, visite guidate e iniziative culturali nei musei e in biblioteca ... ideawebtv.it

Civici Musei di Udine, torna Che fai?: visite, laboratori e notti speciali per tutta la famigliaCivici Musei di Udine: visite guidate, laboratori, corsi d’arte e Notti al museo per adulti, bambini e famiglie. nordest24.it

Vicesindaco, Musei civici e Fondazione ospiti alla borsa del turismo di Milano - facebook.com facebook