musart festival 2026 a firenze i live di mannarino alfa carboni

Firenze si prepara a vivere un’estate di musica con il MusArt Festival 2026, che torna nel capoluogo toscano dopo qualche anno di pausa. L’evento prenderà il via domenica 28 giugno, con un cartellone ricco di grandi nomi come Mannarino, Alfa e Carboni. La rassegna promette concerti di alto livello, attirando appassionati da tutta Italia. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra chi non vede l’ora di ascoltare dal vivo artisti che sanno unire musica e messaggi importanti.

Il calendario completo e i biglietti dell’edizione 2026 del MusArt Festival di Firenze. Musart Festival torna a Firenze nel 2026 prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards, il cantautore californiano continua a tessere trame blues, folk, rock, reggae, soul e gospel attraverso uno stile personalissimo intriso di tematiche di giustizia sociale e diritti civili. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20,30 illuminato dal tramonto. Parole che graffiano e melodie che accendono l’anima: archiviato il tour internazionale con cui ha incantato l’Europa, Mannarino sarà in concerto sabato 4 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Approfondimenti su MusArt Festival

Alfa torna live nel 2026 con un tour estivo che attraversa le principali location e palasport.

Luca Carboni sarà in concerto a Firenze, al Parco Mediceo di Pratolino, il 24 luglio 2025, nell’ambito del Musart Festival.

