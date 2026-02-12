Mura imbrattate al Pincio la rabbia del sindaco | Qual è il senso di questo gesto? Ora serviranno decine di migliaia di euro Video

Questa mattina, le mura del Pincio a Fano sono state trovate dipinte con scritte e graffiti, scatenando la rabbia del sindaco. In meno di un mese, la città passa dall’entusiasmo per il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a dover affrontare un gesto di vandalismo che rischia di costare decine di migliaia di euro per la pulizia e il ripristino. Il primo cittadino ha commentato secco, chiedendo quale sia il senso di questo atto e annunciando che le autorità stanno già indagando.

Fano, 12 febbraio 2026 – In poco meno di un mese Fano passa dall'entusiasmo del ritrovamento della Basilica di Vitruvio all'amara scoperta delle mura del Pincio imbrattate. È quanto denunciato oggi pomeriggio dallo stesso sindaco Luca Serfilippi, con un video che lo riprende sul posto e che il Comune ha diffuso poco dopo la scoperta dell'episodio. Mura imbrattate al Pincio, indignato il sindaco Serfilippi Purtroppo non è la prima volta che i vandali prendono di mira la terrazza del Pincio, a pochi metri dall'Arco d'Augusto, uno dei posti più belli di Fano, anche se per la sua posizione defilata, lontana da occhi indiscreti, non è certo considerato un luogo sicuro.

