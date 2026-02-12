Muore la moglie del presidente del consiglio comunale

La comunità di Castel Morrone piange la scomparsa di Agnese, moglie del presidente del consiglio comunale Gaetano Marra. La donna è morta improvvisamente, lasciando tutti sconvolti. In paese si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Marra.

Comunità in lutto per Agnese, il sindaco: "La perdita di una moglie e di una madre rappresenta un vuoto immenso, che tocca le corde più profonde dell’animo umano. La nostra comunità si stringe al presidente Marra" Comunità di Castel Morrone in lutto per la prematura scomparsa di Agnese, moglie del presidente del consiglio comunale Gaetano Marra. Così il sindaco Cristoforo Villano: “In questo momento di grande tristezza, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Castel Morrone, desidero esprimere al dottor Marra e alla sua famiglia i sentimenti del più sincero cordoglio e della più affettuosa vicinanza.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Vibo Valentia, si è verificato un grave attentato all'auto del presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello.

Oggi, nel consiglio comunale di Arienzo, si è tenuta l'elezione del nuovo presidente del consiglio, in sostituzione di Antonio Rivetti dimissionario.

