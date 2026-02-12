Muffa e allagamenti nel sepolcro di Aurelio Saffi l' apertura del Comune | Valuteremo un ammodernamento

La tomba di Aurelio Saffi e sua moglie Giorgina al Cimitero Monumentale versa in condizioni precarie. Muffa si accumula dal soffitto e, quando piove, si verificano allagamenti parziali. L’accesso è buio e poco invitante. Il Comune promette di valutare un intervento di ammodernamento per mettere fine a questi problemi.

Il tema è approdato in Consiglio comunale attraverso un question time che ha acceso i riflettori sulle condizioni della tomba del più illustre concittadino forlivese e di sua moglie Giorgina Muffa dal soffitto, parziali allagamenti quando piove e un accesso "buio e tetro". Questa è la descrizione della tomba di Aurelio Saffi e sua moglie Giorgina, situate al Cimitero Monumentale, fatta dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Gasperini. Il tema è approdato oggi, giovedì, in Consiglio comunale attraverso un question time che ha acceso i riflettori sulle condizioni della tomba del più illustre concittadino forlivese, nonché colui che domina dall'alto della statua la piazza principale della città.

Approfondimenti su Aurelio Saffi

Lunedì mattina a Forlì si è tenuto un omaggio ad Aurelio Saffi nel 177esimo anniversario della Repubblica Romana.

Ultime notizie su Aurelio Saffi

