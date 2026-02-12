Mosca stringe il controllo sul digitale | WhatsApp denuncia un tentativo di blocco totale

La Russia sembra decisa a rafforzare il suo controllo sul digitale. WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, denuncia un tentativo di blocco totale da parte delle autorità russe. La piattaforma sostiene che Mosca voglia impedire a milioni di cittadini di usare comunicazioni protette. Il Cremlino invece spiega che le misure sono necessarie per rispettare le leggi nazionali. La situazione è in evoluzione e preoccupa chi usa quotidianamente i servizi di messaggistica.

In Russia WhatsApp finisce al centro di un nuovo scontro tra Big Tech e autorità statali. La piattaforma di messaggistica di Meta accusa Mosca di voler tagliare fuori milioni di cittadini dall'accesso a comunicazioni protette, mentre il Cremlino giustifica la misura come una scelta legata al rispetto delle norme nazionali. Sullo sfondo, cresce il timore che la pressione sulle app occidentali acceleri la transizione verso strumenti digitali controllati direttamente dallo Stato, con conseguenze pesanti per libertà online e sicurezza delle informazioni. Le autorità russe avevano già preso di mira Meta e Whatsapp tra il 2023 e il 2024 per non aver archiviato i dati dei suoi utenti in territorio russo.

