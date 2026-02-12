Morto Dario Antisei il filosofo aveva 86 anni | l'allievo di Karl Popper fu padre del liberalismo italiano

È morto a 86 anni Dario Antisei, uno dei filosofi più influenti nel panorama italiano. Allievo di Karl Popper, ha dedicato la vita allo studio e alla diffusione del pensiero liberale. È stato un docente molto apprezzato e ha lasciato un segno profondo nel mondo accademico e culturale del paese.

