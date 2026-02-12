In poche ore, la raccolta fondi su GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek ha superato il milione di dollari. Migliaia di persone hanno fatto donazioni per sostenere la moglie e i sei figli dell’attore, colpiti dalla sua scomparsa. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, con tanti che hanno voluto mostrare vicinanza e solidarietà in questo momento difficile.

GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek: boom di donazioni. Una raccolta fondi lanciata su GoFundMe per sostenere la moglie e i sei figli di James Van Der Beek ha superato il milione di dollari in poche ore, grazie alle donazioni di migliaia di persone. La campagna è stata creata subito dopo la morte dell’attore, scomparso a 48 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. La morte dell’attore di Dawson’s Creek. Van Der Beek era noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson Leery, protagonista della serie cult Dawson’s Creek, che lo aveva reso una delle icone televisive degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Morte James Van Der Beek, raccolta fondi record per la famiglia: superato 1 milione in poche ore

Dopo la notizia della morte di James Van Der Beek, gli amici hanno aperto una raccolta fondi per la famiglia.

James Van Der Beek ha aperto una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia.

Morte Van der Beek, l'oncologa: Cancro al colon colpisce under 50 sempre di piùCremolini (Aiom): 'Entro il 2030 il cancro colorettale sarà la prima causa di morte per tumore nella fascia 30-50 anni, la prevenzione è essenziale' ... adnkronos.com

James Van Der Beek, le ultime ore: Ha affrontato la morte come un re. Il racconto da brividi dell’amicoRimasto vicino all’attore di Dawson’s Creek fino all’ultimo, l’amico e collega Mehcad Brooks ha parlato della sua lotta contro il tumore: cosa ha detto ... libero.it

C’è un pontile, una finestra aperta nella notte e la sigla (che ancora oggi canticchiamo storpiando le parole) di I Don’t Want to Wait. Con la morte di #JamesVanDerBeek, scomparso a 48 anni per un tumore al colon retto, non abbiamo perso solo un attore amat - facebook.com facebook

