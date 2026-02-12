È morta la professoressa Bertoni, docente molto amata all’Università di Palermo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo accademico italiano. La professoressa era conosciuta per il suo rigore e la sua sensibilità, e ora molti la ricordano come una figura autorevole e rispettata.

Si è spenta improvvisamente all’età di 61 anni, nella notte tra il 10 e l'11 febbraio. Era arrivata giovanissima da Napoli, sua città natale. Il cordoglio e i ricordi dei colleghi e di chi la conosceva bene: "Ci ha insegnato la gentilezza e trasmesso la sua passione" Con la sua scomparsa l’università italiana perde una voce autorevole e una presenza capace di coniugare rigore critico e sensibilità civile. Clotilde Bertoni, docente appassionata e punto di riferimento all’Università degli Studi di Palermo, non c'è più. Si è spenta improvvisamente a Napoli, sua città natale, all’età di 61 anni, nella notte tra il 10 e l'11 febbraio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Bertoni Palermo

È morto a Napoli la professoressa Clotilde Bertoni, nota storica italianista.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bertoni Palermo

Argomenti discussi: Morta la professoressa Bertoni, docente amata all'Università di Palermo e storica italianista; Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianista; Morta Clotilde Bertoni: lutto nel mondo letterario per la celebre studiosa di letteratura.

Ravenna, la professoressa e vicepreside morta durante la festa in barca allo Yacht Club: in due finiscono a processo x.com

Corriere della Sera. . Federica Fontana era una figura importante per l'archeologia italiana. Professoressa di Archeologia greca e romana all’università di Trieste, ha curato lo scavo della famosa domus dei Putti danzanti di Aquileia. Fontana è morta a soli 61 a - facebook.com facebook